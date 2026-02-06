Крюківський вагонобудівний завод починає серійне виробництво нового цементовоза 19-7160

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» починає серійне виробництво нового цементовоза моделі 19-7160, який пройшов усі випробування та призначений для ефективного перевезення до 73,5 тонн цементу

Крюківський вагонобудівний завод виготовив новий хопер для перевезення цементу моделі 19-7160. Два прототипи вагона пройшли комплексні випробування — один у завантаженому стані, інший порожній. Комісія, до складу якої увійшли фахівці Укрзалізниці та КВБЗ, рекомендувала вагон до серійного виробництва. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Основні характеристики вагона 19-7160:

Вантажопідйомність: 73,5 т

Об’єм кузова: 76 куб. м

Маса тари: 20,5 т

База вагона: 7700 мм

Габарит: 1-ВМ

Дах куполоподібної форми, похилі торцеві стіни

Чотири завантажувальні люки, які можна опломбувати однією пломбою

Можливість монтажу спеціалізованих вібраторів на бункерах

Дах обладнаний трапами для доступу обслуговуючого персоналу

Підходить для експлуатації на залізницях країн Європи з колією 1435 мм

За даними заводу, новий вагон створений з урахуванням потреб виробників будматеріалів: збільшений об’єм кузова дозволяє перевозити до 73,5 т цементу без додаткових операцій з ущільнення вантажу. Це має підвищити оборотність вагонів та зменшити витрати на вантажно-розвантажувальні роботи.

