Кременчук, Бізнес/Робота

Крюківський вагонобудівний завод починає серійне виробництво нового цементовоза 19-7160

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 166

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» починає серійне виробництво нового цементовоза моделі 19-7160, який пройшов усі випробування та призначений для ефективного перевезення до 73,5 тонн цементу

Крюківський вагонобудівний завод виготовив новий хопер для перевезення цементу моделі 19-7160. Два прототипи вагона пройшли комплексні випробування — один у завантаженому стані, інший порожній. Комісія, до складу якої увійшли фахівці Укрзалізниці та КВБЗ, рекомендувала вагон до серійного виробництва. Про це повідомляє пресслужба підприємства. 

Основні характеристики вагона 19-7160:

  • Вантажопідйомність: 73,5 т

  • Об’єм кузова: 76 куб. м

  • Маса тари: 20,5 т

  • База вагона: 7700 мм

  • Габарит: 1-ВМ

  • Дах куполоподібної форми, похилі торцеві стіни

  • Чотири завантажувальні люки, які можна опломбувати однією пломбою

  • Можливість монтажу спеціалізованих вібраторів на бункерах

  • Дах обладнаний трапами для доступу обслуговуючого персоналу

  • Підходить для експлуатації на залізницях країн Європи з колією 1435 мм

За даними заводу, новий вагон створений з урахуванням потреб виробників будматеріалів: збільшений об’єм кузова дозволяє перевозити до 73,5 т цементу без додаткових операцій з ущільнення вантажу. Це має підвищити оборотність вагонів та зменшити витрати на вантажно-розвантажувальні роботи.

Нагадаємо, що Крюківський вагонзавод збільшив випуск пасажирських вагонів. 

Автор: Катерина Животовська
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод
