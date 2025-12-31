Крюківський вагонзавод збільшив випуск пасажирських вагонів: що робитимуть у 2026 році

КВБЗ достроково поставив 66 пасажирських вагонів для Укрзалізниці та розпочав нові замовлення. Водночас ринок вантажного вагонобудування залишається у стагнації, попри держпідтримку

У напрямі пасажирського вагонобудування 2025 рік для ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виявився успішнішим, ніж для вантажного сегмента. Про це повідомили на підприємстві.

На заводі достроково виконали контракти на постачання 66 пасажирських вагонів, придбаних за бюджетні кошти. Серед них — 15 вагонів СВ, 31 купейний, 4 інклюзивні та 16 плацкартних.

Усі вагони після завершення виробництва одразу передали «Укрзалізниці». Вони вже працюють на найбільш популярних залізничних маршрутах.

Крім того, КВБЗ розпочав складання 95 нових серійних пасажирських вагонів, а також п’яти вагонів нового покоління в габариті Т.

На підприємстві наголошують, що виробництво пасажирських вагонів має важливий мультиплікаційний ефект для економіки. До кооперації залучені понад 160 українських підприємств, які постачають вузли та комплектуючі.

Водночас ситуація на ринку вантажного вагонобудування залишається складною.

— На ринку вантажних вагонів триває стагнація, тому результати року тут невтішні. Але ми продовжуємо працювати, — зазначили у КВБЗ.

На заводі повідомили, що дві моделі вагонів-цистерн включені урядом до переліку товарів, при купівлі яких держава компенсує 15% вартості. Йдеться про високотехнологічну продукцію з високим рівнем локалізації. За оцінкою підприємства, ця програма має допомогти пожвавити попит.

У КВБЗ підкреслюють, що вантажні вагони залишаються традиційним напрямом виробництва, над яким завод продовжує працювати, оптимізуючи витрати та вдосконалюючи наявні моделі.

Нагадаємо, що влітку цього року «Укрзалізниця» підписала з КВБЗ контракти на виробництво нових пасажирських вагонів. А 15 грудня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію 25% акцій КВБЗ, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову.