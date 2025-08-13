Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Гроші

«Укрзалізниця» замовила у КВБЗ нові купейні вагони по $2,3 млн за штуку — вдвічі дорожче за попередні

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 200

 Крюківський вагонобудівний завод обіцяє покращення

«Укрзалізниця» замовила у Крюківського вагонобудівного заводу п’ять оновлених купейних вагонів по $2,3 млн кожен (приблизно 478 млн грн за весь контракт). Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані тендеру.

Для порівняння, під час повномасштабної війни 40-місні купейні вагони коштували $1,2–1,3 млн. Таким чином, ціна зросла майже удвічі.

Що зміниться у вагонах

  • Ширший кузов та довші ліжка (2,20 м).
  • Розсувні двері, як у поїздах Hyundai.
  • Електричне опалення замість вугільної печі.
  • Кузов з нержавіючої сталі.
  • Обіцяний термін служби — 50 років (замість 30).

В «Укрзалізниці» заявляють, що у перерахунку на одне місце та з урахуванням довшого терміну експлуатації й більших міжремонтних інтервалів, нові вагони будуть економічнішими та ефективнішими за стандартні.

 

Втім, журналісти зазначають, що через зростання ціни залізниця зможе купити менше вагонів, а у разі масштабного замовлення сотні таких купейних вагонів витрати сягнуть майже 10 млрд грн.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ Укрзалізниця вагони
