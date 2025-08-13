«Укрзалізниця» замовила у КВБЗ нові купейні вагони по $2,3 млн за штуку — вдвічі дорожче за попередні

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 200

«Укрзалізниця» замовила у Крюківського вагонобудівного заводу п’ять оновлених купейних вагонів по $2,3 млн кожен (приблизно 478 млн грн за весь контракт). Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані тендеру.