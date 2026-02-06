На Полтавщині зафіксували майже 200 порушень рекламного законодавства

Сьогодні, 10:32

Загалом за минулий рік кількість порушень рекламного законодавства зросла у 1,5 рази

У 2025 році на Полтавщині зафіксували 192 порушення рекламного законодавства. Такі дані наведені на регіональній мапі в аналітиці Opendatabot, підготовленій на основі інформації Держпродспоживслужби.

Загалом у 2025 році по Україні контролюючі органи провели майже 22 тисячі перевірок рекламоносіїв, у результаті яких виявили 4 085 порушень. Це у 1,5 рази більше, ніж торік. Сума штрафів, накладених на бізнес, склала понад 10,68 млн грн

Найпоширенішими порушеннями по країні стали:

використання недержавної мови у рекламі — 1 075 випадків;

порушення у рекламі алкоголю — 320;

лікарських засобів — 276;

тютюнових виробів — 195.

За даними аналітики, порушення виявляли в середньому у кожному п’ятому перевіреному рекламоносії, що свідчить про системні проблеми з дотриманням вимог рекламного законодавства, зокрема й на регіональному рівні.

