У Кременчуці планують обстежити будівлі краєзнавчого музею

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 230

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва замовило послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель краєзнавчого музею. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вартість послуг — понад 109 тисяч гривень. Обстеження замовили у полтавського ФОП Сергія Штанделя. Його мають зробити до 1 березня.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцький краєзнавчий музей очолив місцевий громадський діяч, активіст Артем Ряса.

Додамо, що у бюджеті на 2026 рік у Кременчуці запланували понад 1 млн грн на реконструкцію музею.

Музей зачиняли на ремонт ще у 2008-му році. Нині працює тільки перший поверх, на другому та третьому поверсі ремонт ще не завершений і зараз усі роботи призупинені через брак коштів.