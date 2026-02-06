У Кременчуці планують обстежити будівлі краєзнавчого музею

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва замовило послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель краєзнавчого музею. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Вартість послуг — понад 109 тисяч гривень. Обстеження замовили у полтавського ФОП Сергія Штанделя. Його мають зробити до 1 березня.
Нагадаємо, нещодавно Кременчуцький краєзнавчий музей очолив місцевий громадський діяч, активіст Артем Ряса.
Додамо, що у бюджеті на 2026 рік у Кременчуці запланували понад 1 млн грн на реконструкцію музею.
Музей зачиняли на ремонт ще у 2008-му році. Нині працює тільки перший поверх, на другому та третьому поверсі ремонт ще не завершений і зараз усі роботи призупинені через брак коштів.
