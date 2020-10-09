Вы не поверите! Сегодня открылся краеведческий музей

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 1 859





















































































































































































































Фото: Артем Коваленко

Сегодня, 13 октября, наконец открылся для посещений Кременчугский городской краеведческий музей. Пока только для журналистов, и только на пару часов. Но с 15-го обещают разрешить посещение – если только не вмешается коронавирус.





Сегодня же директор музея Алла Гайшинская провела экскурию для журналистов. Нам показали выставку "Скарби музейних фондів". Выставочную экспозицию создали сотрудники музея из экспонатов, хранящихся в фондах. Звучит суховато, но на самом деле это фантастически интересная и очень красивая выставка – с поповским и кузнецовским фарфором, со старинным оружием, черными рыцарями и мистическим камнями, которыми играет призрак умершей от любви Илларии.





Если вы уже забыли, напомним – в здании музея живет призрак Илларии, которая любила молодого и бедного офицера, но богатый жестокий отец не разрешил им встречаться – и Иллария умерла от несчастной любви. Эту историю (это на самом деле история, а не легенда, Иллария – дочь бывшего домовладельца) много лет назад рассказала директор музея Алла Гайшинская. А сегодня, 13-го, она показала камень астрофилит, которым любит по ночам играть призрак Илларии – поэтому иногда по утрам сотрудники музея не находят камень на постоянном месте, но на следующее утро он появляется.





Алла Гайшинская объяснила, почему именно сегодня – 13 октября – открыли музей и организовали экскурсию для прессы. Всё потому, что 12 лет назад, 13 октября 2008 года, в краеведческом музее начался этот нескончаемый ремонт. И вот сегодня, 13 октября 2020 года, появился шанс, что когда-то ремонт закончится.





Во всяком случае, первый этаж музея полностью отремонтирован, здесь можно организовывать выставки и проводить экскурсии. Также приведена в порядок парадная лестница. На втором и третьем этаже продолжается ремонт.





Пойдемте, посмотрим, что сделано в музее и какие экспонаты тут хранят.





Это новый музейный сквер с осенними хризантемами.





А это – Гром-камень в музейном сквере. По словам Аллы Гайшинской, камень не простой, а исполнющий желания. Нужно угадать место, где в этот камень ударила молния (подсказка – это место отмечено вкраплениями розового гранита), приложить руку к этому месту и загадать желание – а камень его исполнит. Камню, кстати, 4 миллиарда лет.





А это – каменная половецкая баба (половецкий воин). Скульптуре 1000 лет. Она тоже исполняет желания. Только это опасная скульптура, если загадаете нехорошее желание, скульптура может и "ответку" прислать. Тут тоже непростая процедура загадывания желаний. Приходите в полночь, в полнолуние, находите на левом виске скульптуры две дырки и жепчете в них желания – в одну хорошее, в другую – нехорошее. Кстати, именно этого половецкого истукана называли Бабаем, только бабай в переводе означает "отец". Раз им пугали детей, значит, отец был строгий.





Входим в музей







Смотрите, как красиво сделали первый этаж





Это черный садовый рыцарь. Их было 12 и стояли они в саду у знаменитого кременчугского садовника Бера (он поставлял семена и цветы к императорскому двору в том числе). После октябрьской революции 10 рыцарей исчезли, остались двое. Много лет эти два рыцаря стояли у входа в музей. Но началась перестройка. После неё исчез ещё один рыцарь. Теперь вот остался только этот черный грустный рыцарь.





А вот это очень забавная история с незавершенным финалом, почти как в "Золотом теленке". Эти два антикварных кресла притащил в музей вице-мэр Кравченко. Он утверждает, что кресла из мебельного гарнитура, стоявшего в доме Володарского (дореволюционный домовладелец, в его доме теперь находится краеведческий музей). Вице-мэр купил их на аукционе. И разрешил устроить здесь фотозону. "ТелеграфЪ" спросил, подарил ли вице-мэр Кравченко кресла Володарского музею? Сотрудники музея вежливо промолчали. Но мы надеемся, что подарит. Ну не может же он сразу после выборов оттащить их к себе домой?





Это копии старинных картин, на которых впервые был изображен Кременчуг





Вот чудесный витраж на парадной лестнице





"Пир Валтасара", XIX век. Эту работу вывезли из Германии после второй мировой войны. Она принадлежала генералу, временно жившему в здании музея, уезжая, он её бросил – слишком громоздкая.





Дама под вуалью.





Старинная мебель из музейных фондов.





Старинный фарфор из музейных фондов





Приходите, здесь очень интересно и красиво.



























