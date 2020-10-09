У Кременчуці мотоцикліст збив пішохода

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Сьогодні, 13 жовтня, поблизу Автопарку сталася ДТП. За інформацією від очевидців, мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілого ушпиталили.