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У Кременчуці мотоцикліст збив пішохода

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 1 205

 

ДТП сталася біля Автопарку

Сьогодні, 13 жовтня, поблизу Автопарку сталася ДТП. За інформацією від очевидців, мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілого ушпиталили.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП мотоциклист
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