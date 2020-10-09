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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірус вперше виявили у вагітної

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 1 687

 

Загалом за добу 22 нові випадки

13 жовтня у Кременчуці зареєстровано 22 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. За інформацією пресслужби мерії, захворіли дванадцять жінок віком від 31 до 80 років та десять чоловіків віком від 28 до 76 років.


21 пацієнт перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Одна людина – в інфекційному шпиталі.


Сьогодні вперше зареєстрували випадок захворювання у вагітної жінки. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні під цілодобовим спостереженням лікарів.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Крім того, сьогодні маємо 2 випадки смерті від коронавірусної хвороби.


Одужало 13 осіб. Всього зареєстровано 684 випадки

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: life.pravda.com.ua
Теги: беременность коронавірус
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