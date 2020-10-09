Завершили досудове розслідування щодо зловмисників, які продавали кременчужанам наркотики

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Завершили досудове розслідування відносно членів злочинної організації, яка виготовляла і продавала наркотики та психотропи кременчужанам. Під час досудового розслідування встановили, що зловмисники з червня 2019 року по лютий 2020 року займались незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та продажем. Наразі обвинувальний акт скерували до суду, – повідомляє відділу комунікації поліції Полтавщини.





Слідство встановило, що керівники злочинної організації налагодили безперебійне постачання заборонених речовин із Дніпра та підпільної лабораторії в Кременчуцькому районі, де виготовляли психотропну речовину – метамфетамін. Під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили лабораторне обладнання, близько одного кілограму наркотиків, 200 розфасованих зіп-пакетів із метамфетаміном, 30 зіп-пакетів із канабісом, три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї, два мільйони гривень готівкою та елітні автомобілі.





Членам злочинної організації Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід. Сім фігурантів тримаються під вартою з визначеним розміром застави від 420 тисяч гривень до 9,5 мільйонів гривень. Один перебуває під домашнім арештом, ще один – під заставою. І двох оголосили в розшук.