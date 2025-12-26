На культуру і мистецтво в Кременчуці у 2026 році планують витратити майже 95 млн грн

У 2026 році в Кременчуцькій громаді на галузь культури і мистецтва передбачили понад 94,6 млн грн з міського бюджету. Більшість коштів піде на зарплати, утримання закладів та реконструкцію краєзнавчого музею. Про це стало відомо з бюджету Кременчука на 2026 рік, який затвердили депутати на сесії міськради 19 грудня.
Із цієї суми:
До спеціального фонду входять власні надходження закладів культури:
Куди підуть кошти загального фонду
На утримання закладів культури та проведення заходів управлінню культури і туризму Кременчуцької міськради планують спрямувати 88,8 млн грн.
Окремо передбачили:
Найбільшу частку видатків традиційно становить заробітна плата з нарахуваннями — 74,2 млн грн, або 81,1% від загального обсягу галузі. Муніципальну доплату працівникам культури у 2026 році запланували на рівні 11,5 млн грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачили 9,5 млн грн, що становить 10,4% усіх видатків галузі.
Кременчуцька міська публічна бібліотека з вісьмома філіями у 2026 році планує обслуговувати 32 тис. користувачів, з них
У місті працюють краєзнавчий музей, музей історії авіації і космонавтики, музей імені А. С. Макаренка, картинна галерея Наталії Юзефович та міська художня галерея. У 2026 році там планують:
Працівники Міського палацу культури та Міського центру культури і дозвілля з філіями в Потоках і Наддніпрянському планують у 2026 році провести 700 масових заходів і залучити 95,5 тис. учасників та глядачів.
У закладах культури міста працює 65 художніх колективів та аматорських об’єднань, у яких займаються 2370 осіб.
Також кошти передбачили на утримання міських парків — «Придніпровського», «Миру», «Крюківського» та «Міського саду». Гроші планують спрямувати на благоустрій територій і комфортні умови для відпочинку мешканців.
Нагадаємо, загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.
