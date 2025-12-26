ГО "Захист держави"
Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

На культуру і мистецтво в Кременчуці у 2026 році планують витратити майже 95 млн грн

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 58

У наступному році у Кременчуці планують реконструювати будівлі краєзнавчого музею

У 2026 році в Кременчуцькій громаді на галузь культури і мистецтва передбачили понад 94,6 млн грн з міського бюджету. Більшість коштів піде на зарплати, утримання закладів та реконструкцію краєзнавчого музею. Про це стало відомо з бюджету Кременчука на 2026 рік, який затвердили депутати на сесії міськради 19 грудня.

Із цієї суми:

  • 91,5 млн грн — кошти загального фонду,
  • 3,1 млн грн — спеціальний фонд.

До спеціального фонду входять власні надходження закладів культури:

  • 1,165 млн грн — плата за послуги,
  • 483,7 тис. грн — оренда майна,
  • 1,5 млн грн — реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею.

Куди підуть кошти загального фонду

На утримання закладів культури та проведення заходів управлінню культури і туризму Кременчуцької міськради планують спрямувати 88,8 млн грн.

Окремо передбачили:

  • 1,1 млн грн — на утримання музею імені А. С. Макаренка (через департамент освіти),
  • 1,5 млн грн — на культурні заходи через виконавчий комітет міськради,
  • 15 тис. грн — на заходи Автозаводської райадміністрації,
  • 10 тис. грн — на заходи Крюківської райадміністрації.

Зарплати і комунальні послуги

Найбільшу частку видатків традиційно становить заробітна плата з нарахуваннями — 74,2 млн грн, або 81,1% від загального обсягу галузі. Муніципальну доплату працівникам культури у 2026 році запланували на рівні 11,5 млн грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачили 9,5 млн грн, що становить 10,4% усіх видатків галузі.

Бібліотеки, музеї та галереї

Кременчуцька міська публічна бібліотека з вісьмома філіями у 2026 році планує обслуговувати 32 тис. користувачів, з них

  • 11 тис. — молодь,
  • 10 тис. — діти до 14 років;
  • провести 150 книжкових виставок;
  • організувати 170 соціокультурних заходів.

У місті працюють краєзнавчий музей, музей історії авіації і космонавтики, музей імені А. С. Макаренка, картинна галерея Наталії Юзефович та міська художня галерея. У 2026 році там планують:

  • провести 1150 екскурсій,
  • залучити 65 тис. відвідувачів,
  • організувати 75 виставок.

Палац культури і парки

Працівники Міського палацу культури та Міського центру культури і дозвілля з філіями в Потоках і Наддніпрянському планують у 2026 році провести 700 масових заходів і залучити 95,5 тис. учасників та глядачів.

У закладах культури міста працює 65 художніх колективів та аматорських об’єднань, у яких займаються 2370 осіб.

Також кошти передбачили на утримання міських парків — «Придніпровського», «Миру», «Крюківського» та «Міського саду». Гроші планують спрямувати на благоустрій територій і комфортні умови для відпочинку мешканців.

Нагадаємо, загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.

0
Автор: Телеграф
Теги: музей виставка галерея мистецтво концерт бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх