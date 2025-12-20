У Кременчуці затвердили міську програму розвитку надання соціальних послуг «Соціальна громада» на 2026 – 2028 роки

У програми передбачено створення «Центру життєвої підтримки» для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, як простору для комплексної допомоги та гідного життя
Учора, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили Програму розвитку надання соціальних послуг у Кременчуцькій міській територіальній громаді «Соціальна громада» на 2026 – 2028 роки.
Як зазначено у проєкті рішенні, програму створено з метою забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту населення шляхом удосконалення системи надання соціальних послуг найбільш вразливим верствам населення Кременчуцької міської територіальної громади.
Її розробили за результатами громадського обговорення, анкетування та опитування мешканців громади. В ході нього з'ясували, що найбільший запит у жителів міста мають соціальні послуги для людей похилого віку, людей з інвалідністю та сімей з дітьми. Саме ці напрямки визначені пріоритетними у затвердженій програмі. Про це на сесії депутатам розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова.
Серед ключових послуг програми:
Заходами програми, серед іншого, передбачено створення «Центру життєвої підтримки» для людей похилого віку та осіб з інвалідністю як простору для комплексної допомоги та гідного життя - для надання соціальних послуг з підтриманого проживання, стаціонарного догляду, притулку та інших соціальних послуг.
У ході проведення моніторингу під час підготовки програми були зібрані дані щодо кількості осіб та сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.
За даними реєстру Кременчуцької міської територіальної громади чисельність її жителів станом на 1 січня 2025 року налічувала 210 217 осіб, з них майже половина - 98455 – належать до категорії осіб з числа вразливих та пільгових категорій населення. Це:
Більшість з них мають право на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
Нагадаємо, учора Кременчуцька міська рада затвердила міський бюджет на 2026 рік та ухвалила три звернення до Верховної Ради, Міносвіти та облради.
На сесії депутати також заслухали три запити своїх колег, які стосувалися будівництва житла для ВПО, проблемних питань в галузі освіти та маркування новорічних подарунків дітям, придбаних за бюджетні кошти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.