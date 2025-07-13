На Полтавщині пенсіонерка стріляла в сусідського пса: вирок суду

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Суд виніс вирок у справі через 4 роки після події

На Полтавщині суд виніс вирок пенсіонерці, яка у липні 2021 року стріляла в сусідського собаку. Про це стало відомо із вироку Кобеляцького районного суду від 10 липня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена — пенсіонерка, має інвалідність III групи. Відомо, що 22 липня 2021 року жінка, перебуваючи на своєму подвір'ї, дістала з кишені револьвер із навчально-тренувальними патронами та вистрілила в сусідського безпородного собаку по кличці «Бос».

Внаслідок вистрілу у пса виникла рана хребта з травмою спинного мозку, зокрема параліч тазових кінцівок, ураження сечового міхура та товстого кишечника.

Попри те, що подія сталася 4 роки тому, обвинувальний акт до суду надійшов лиш нещодавно.

На суді обвинувачена повністю визнала себе винною у скоєному, уклала угоду із прокуратурою та повідомила, що так само уклала угоду і з потерпілою, за якою щомісяця виплачувала їй певні збитки.

Суд кваліфікував вчинок пенсіонерки за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, яке призвело до травм і каліцтва тварини, вчинене активним способом.

На підставі усіх матеріалів суд визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте за ст. 75 ККУ змінив його на 1 рік іспитового строку. У жінки вилучили револьвер та набої до нього, також вона має сплатити 2 тисячі гривень експертних витрат.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що чоловік, який бив собаку в кременчуцькому кафе, переховується від правоохоронців.



