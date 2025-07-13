Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині пенсіонерка стріляла в сусідського пса: вирок суду

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 162

 

Суд виніс вирок у справі через 4 роки після події

На Полтавщині суд виніс вирок пенсіонерці, яка у липні 2021 року стріляла в сусідського собаку. Про це стало відомо із вироку Кобеляцького районного суду від 10 липня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена — пенсіонерка, має інвалідність III групи. Відомо, що 22 липня 2021 року жінка, перебуваючи на своєму подвір'ї, дістала з кишені револьвер із навчально-тренувальними патронами та вистрілила в сусідського безпородного собаку по кличці «Бос». 

Внаслідок вистрілу у пса виникла рана хребта з травмою спинного мозку, зокрема параліч тазових кінцівок, ураження сечового міхура та товстого кишечника.

Попри те, що подія сталася 4 роки тому, обвинувальний акт до суду надійшов лиш нещодавно.

На суді обвинувачена повністю визнала себе винною у скоєному, уклала угоду із прокуратурою та повідомила, що так само уклала угоду і з потерпілою, за якою щомісяця виплачувала їй певні збитки.

Суд кваліфікував вчинок пенсіонерки за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, яке призвело до травм і каліцтва тварини, вчинене активним способом.

На підставі усіх матеріалів суд визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте за ст. 75 ККУ змінив його на 1 рік іспитового строку. У жінки вилучили револьвер та набої до нього, також вона має сплатити 2 тисячі гривень експертних витрат.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що чоловік, який бив собаку в кременчуцькому кафе, переховується від правоохоронців.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: varta1.com.ua
Теги: жорстоке поводження знущання над тваринами собака суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх