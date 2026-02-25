Увечері 24 лютого в селищі Котельва Полтавського району горіла квартира двоповерхового житлового будинку. Унаслідок загоряння постраждали троє людей, серед них — малолітня дитина. Рятувальники евакуювали з будинку 12 мешканців.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

Займання виникло у квартирі на першому поверсі будинку на вулиці Будівельників. Про пожежу до екстрених служб повідомили жителі оселі. Через сильне задимлення дим швидко поширився всіма поверхами будинку, в якому налічується 16 квартир.

У квартирі, де спалахнула пожежа, травмувався чоловік, який там проживав. Також надзвичайники врятували малолітнього хлопчика та 80-річного чоловіка з другого поверху — вони зазнали отруєння продуктами горіння. Усіх постраждалих передали медикам.

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння. Вогонь повністю знищив одну з кімнат квартири, де виникло займання. Остаточні обставини події встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що 25 лютого на Полтавщині шкільний автобус з дітьми зʼїхав у кювет, внаслідок чого троє неповнолітніх постраждали.