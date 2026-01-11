Полтавщина посилює захист енергетичної інфраструктури через загрозу атак — ОВА

У Полтавській області разом з урядом обговорили додаткові заходи захисту енергетичної інфраструктури
На Полтавщині обговорили додаткові заходи захисту енергетичної інфраструктури від можливих атак РФ. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич 10 січня.
Як повідомили в Полтавській ОВА, ключове завдання від Уряду — посилити захист енергетичних об’єктів з урахуванням змін тактики російських ударів. За словами учасників наради, в області вже виконали значний обсяг робіт, однак робота триває.
В ОВА зазначають, що в області мають максимально убезпечити критичну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільну життєдіяльність населення навіть за складних умов.
Нагадаємо, раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. Тому 9 січня вони підтримали звернення до Кабінему міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.
Як повідомили в «Полтаваобленерго», за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.
