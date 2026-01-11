Полтавщина посилює захист енергетичної інфраструктури через загрозу атак — ОВА

На Полтавщині обговорили додаткові заходи захисту енергетичної інфраструктури від можливих атак РФ. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич 10 січня.

Як повідомили в Полтавській ОВА, ключове завдання від Уряду — посилити захист енергетичних об’єктів з урахуванням змін тактики російських ударів. За словами учасників наради, в області вже виконали значний обсяг робіт, однак робота триває.

В ОВА зазначають, що в області мають максимально убезпечити критичну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільну життєдіяльність населення навіть за складних умов.

Нагадаємо, раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. Тому 9 січня вони підтримали звернення до Кабінему міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.

Як повідомили в «Полтаваобленерго», за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.