Призначення нового керівника ОВА, оновлений ГПВ: головні події тижня для жителів Кременчука

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 423

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Президент призначив нового очільника Полтавської ОВА

Президент України Володимир Зеленський 8 січня призначив на посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Відомо, що до погодження на посаду начальника ОВА посадовець очолював Миргородську районну військову адміністрацію.

Олександра Поклада з Кременчука призначили першим заступником голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ № 27/2026 оприлюднили 5 січня.

Олександр Поклад — уродженець Кременчука. До цього він обіймав посаду заступника голови СБУ.

Водохреще у Кременчуці: люди пірнали у річку, освячували воду і йшли хресною ходою

6 січня у Кременчуці відзначили Водохреще. Від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу провели хресну ходу, там пройшло освячення води. Зимові купання організували біля пристані річкового вокзалу.

На Полтавщині планували ввести оновлений графік погодинних відключень світла

АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. Тому 9 січня вони підтримали звернення до Кабінету міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.

Світло для населення: на Полтавщині переглядають перелік об’єктів з пріоритетним живленням

Як повідомили в «Полтаваобленерго», за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.

Ще на 60 діб: депутату облради Дядику та його водієві Грабовому продовжили строк тримання під вартою

8 січня у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство.

Заслухавши думки сторін, колегія суддів видалилася до нарадчої кімнати, а тоді проголосила ухвалу: і Грабовому, і Дядику продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 8 березня 2026 року.

Якщо один їхатиме в тролейбусі з теплом, то троє стоятимуть на зупинці: що міськрада каже про опалення у транспорті

Якщо у тролейбусах у Кременчуці вмикатимуть опалення, то їх на маршрути виїде втричі менше. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому сьогодні, 7 січня.

За словами мера, опалення у тролейбусах залежатиме від ситуації з енергоживленням і тими лімітами, які Кременчук отримує. Малецький зауважив, що такі ліміти змінюються щотижня. Учора місто отримало нові показники обсягів споживання електроенергії, і для деяких об'єктів ці ліміти зменшили, зокрема й для тролейбусного управління.