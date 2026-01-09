Полтавська облрада просить у Кабміну не застосовувати нові ГПВ: що це означає

Депутати Полтавської обласної ради підтримали звернення до Кабінему міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла. Відповідне рішення вони ухвалили сьогодні, 9 січня, на позачерговому засіданні сесії облради.

Відомо, що під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції.

Як повідомив на засіданні сесії виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал» Юрій Заставський, після запровдження нових графіків по області знеструмлюватимуть 101 свердловину та 3 очисні споруди.

Виконувач обов’язків генерального директора «Полтаватеплоенерго» Олег Мізік додав, що знеструмлення насосних станцій може призвести до призупинки подачі води до котелень. Наразі ці котельні забезпечені генераторами та паливом, тож поки проблем із опаленням не очікується. Але, за словами Мізіка, якщо такі відключення будуть тривалими — два або й три місяці — то можуть виникнути проблеми із пальним та обслуговуванням генераторів. Він також додав, що генератори розраховані на роботу під час блекаутів, а в разі постійної експлуатації під час відключень вони можуть швидше вийти з ладу.

Доповнено:

Як зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, при запровадженні нових графіків без світла лишатимуться і кременчуцькі підприємства — «Теплоенерго», Кременчукводоканал та Крюківський вагонобудівний завод.

Нагадаємо, учора на Полтавщині переглядали перелік об’єктів із пріоритетним електропостачанням, щоб збільшити кількість годин зі світлом для побутових споживачів.