Олександра Поклада з Кременчука призначили першим заступником голови СБУ

Сьогодні, 07:00

До цього він обіймав посаду заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ № 27/2026 оприлюднили 5 січня.

Олександр Поклад — уродженець Кременчука. До цього він обіймав посаду заступника голови СБУ.

Хто такий Олександр Поклад

Генерал-майор Служби безпеки України Олександр Поклад має низку державних нагород. У вересні 2024 року йому присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

У січні 2016 року Поклад отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У 2017 році указом президента Петра Порошенка його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020 році Володимир Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.

У листопаді 2021 року Зеленський призначив Поклада начальником департаменту контррозвідки СБУ. Із 2023 року він обіймав посаду заступника голови Служби безпеки України.

Раніше «Радіо Свобода» з посиланням на розслідування проєкту «Схеми» повідомляло, що за президентства Віктора Януковича Олександр Поклад працював помічником на громадських засадах колишнього народного депутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку», ексначальника охорони бізнесмена Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала — депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом — «Опозиційного блоку».

У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати — Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.

Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова — за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір’ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.

У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.