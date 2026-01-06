Ексочільниці «Слуги народу» на Полтавщині Ользі Савченко ВАКС обрав заставу — ЗМІ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишній очільниці Полтавської обласної організації партії «Слуга народу» та народній депутатці Ользі Савченко у вигляді застави. Її підозрюють в участі в організованій групі, яка, за версією слідства, систематично отримувала неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді, пише Суспільне.

У САП зазначили, що суд визначив для Савченко заставу в розмірі 16,6 мільйона гривень. Інших деталей запобіжного заходу правоохоронці не розголошують. Прокурор у справі повідомив, що не має повноважень коментувати провадження.

Засідання суду відбулося у закритому режимі — відповідне клопотання подав прокурор САП Анатолій Рибалко. Підозрювана та її захисник підтримали клопотання. Адвокат Савченко наголосив, що матеріали справи містять чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів. Суд погодився з аргументами сторін і оголосив засідання закритим.

Нагадаємо, колишня очільниця Полтавської обласної організації партії «Слуга народу» Ольга Савченко раніше отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України. НАБУ викрило організовану групу, до якої входили чинні народні депутати України. Правоохоронці вважають, що її учасники отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. За даними слідства, учасники групи отримували від 2 000 до 20 000 доларів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів.

Окрім Савченко, підозри отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Додамо, Ольга Савченко очолювала Полтавську обласну організацію «Слуги народу» з червня 2020 року по лютий 2021 року.