ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Полтавщина

Ексочільниці «Слуги народу» на Полтавщині Ользі Савченко ВАКС обрав заставу — ЗМІ

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 437

Йдеться про 16,6 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишній очільниці Полтавської обласної організації партії «Слуга народу» та народній депутатці Ользі Савченко у вигляді застави. Її підозрюють в участі в організованій групі, яка, за версією слідства, систематично отримувала неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді, пише Суспільне. 

У САП зазначили, що суд визначив для Савченко заставу в розмірі 16,6 мільйона гривень. Інших деталей запобіжного заходу правоохоронці не розголошують. Прокурор у справі повідомив, що не має повноважень коментувати провадження.

Засідання суду відбулося у закритому режимі — відповідне клопотання подав прокурор САП Анатолій Рибалко. Підозрювана та її захисник підтримали клопотання. Адвокат Савченко наголосив, що матеріали справи містять чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів. Суд погодився з аргументами сторін і оголосив засідання закритим.

Нагадаємо, колишня очільниця Полтавської обласної організації партії «Слуга народу» Ольга Савченко раніше отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України. НАБУ викрило організовану групу, до якої входили чинні народні депутати України. Правоохоронці вважають, що її учасники отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. За даними слідства, учасники групи отримували від 2 000 до 20 000 доларів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів.

Окрім Савченко, підозри отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. 

Додамо, Ольга Савченко очолювала Полтавську обласну організацію «Слуги народу» з червня 2020 року по лютий 2021 року.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх