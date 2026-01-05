На Полтавщині за тиждень розчистили майже 9 тисяч кілометрів місцевих доріг

У Полтавській області дорожні служби за тиждень розчистили майже 9 тисяч кілометрів доріг, використавши понад 3 тис. тонн протиожеледних матеріалів
У Полтавській області протягом тижня на дорогах працювали понад 80 дорожників. До робіт залучили більше 70 одиниць спеціалізованої техніки. Про це повідомили у Полтавській ОВА.
За цей час комунальники:
Наразі роботи з утримання автошляхів тривають.
Дорожники закликають водіїв бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху, зважаючи на зимові погодні умови.
