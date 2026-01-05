На Полтавщині за тиждень розчистили майже 9 тисяч кілометрів місцевих доріг

У Полтавській області дорожні служби за тиждень розчистили майже 9 тисяч кілометрів доріг, використавши понад 3 тис. тонн протиожеледних матеріалів