На узбіччі дороги поблизу Кременчука виявили тіло жінки (доповнено)

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 376

Уранці, 23 грудня, на узбіччі дороги у напрямку автодороги Кременчук–Хорол, поблизу села Піщане виявили жінку без ознак життя. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Повідомлення про подію близько 07.00 надійшло до відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції від мешканки села Піщане.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. За участю слідчих та судово-медичного експерта правоохоронці провели первинний огляд місця події. Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі поліцейські встановлюють особу жінки та з’ясовують усі обставини її загибелі. Слідчі дії тривають.

Доповнено:

У поліції зазначають, що їм вдалося встановити особу жінки — нею виявилася 53-річна жителька Кременчука. Нині встановлюються причина та обставини її смерті.

Нагадуємо, 10 грудня у Градизьку біля нежилої хати знайшли тіло чоловіка