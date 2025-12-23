Уранці, 23 грудня, на узбіччі дороги у напрямку автодороги Кременчук–Хорол, поблизу села Піщане виявили жінку без ознак життя. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
Повідомлення про подію близько 07.00 надійшло до відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції від мешканки села Піщане.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. За участю слідчих та судово-медичного експерта правоохоронці провели первинний огляд місця події. Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Наразі поліцейські встановлюють особу жінки та з’ясовують усі обставини її загибелі. Слідчі дії тривають.
Доповнено:
У поліції зазначають, що їм вдалося встановити особу жінки — нею виявилася 53-річна жителька Кременчука. Нині встановлюються причина та обставини її смерті.
Нагадуємо, 10 грудня у Градизьку біля нежилої хати знайшли тіло чоловіка
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.