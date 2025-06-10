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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

Суд виніс вирок інженеру за неякісний ремонт дороги у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 274

 

Підряднику безпідставно перерахували понад 385 тисяч гривень

У Кременчуці судили інженера з технагляду, який належним чином не прослідкував за ремонтом дороги у Горішніх Плавнях та підписав акти виконаних робіт без відповідної перевірки. Через це підприємство переплатило підряднику понад 385 тисяч гривень. Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду від 5 червня.

У матеріалах справи зазначено, що у вересні 2023 року депаратмент житлово-комунального господарства Горішніх Плавнів уклав договір із підрядником на реконструкцію вулиці Миру загальною вартістю понад 18,5 мільйонів гривень. Здійснювати технічний нагляд за станом виконаних робіт мало приватне підприємство «Дорожній технологічний центр» і, зокрема, інженер з технагляду.

Проте слідство з’ясувало, що після виконання робіт відповідальний інженер належним чином не перевірив документи та не помітив у них завищені обсяги виконаних робіт, зокрема використання більшої кількості асфальту, ніж було потрібно. Внаслідок цього підприємство зазнало 385 тисяч 636 гривень, які безпідставно перерахували підряднику.

Як повідомляли «Кременчуцькому Телеграфу» у прокуратурі раніше, підрядник відшкодував збитки підприємству ще на етапі досудового розслідування.

На суді обвинувачений свою вину повністю визнав та уклав угоду із прокуратурою. Він також повідомив, що перерахував 20 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Нагадаємо, за цією справою у квітні винесли вирок і підприємиці: їй суд призначив 51 000 гривень штрафу і позбавив права обіймати керівні посади протягом 1 року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дорога ремонт доріг суд вирок Горішні Плавні інженер
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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