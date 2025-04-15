У Кременчуці судили підприємицю, яка відремонтувала дорогу у Горішніх Плавнях за завищеними цінами

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 728

У Кременчуці судили місцеву підприємицю, яка кілька років тому відремонтувала дорогу у Горішніх Плавнях за завищеними цінами. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 9 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що у вересні 2023 року департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради уклав договір із фірмою обвинуваченої та замовив у неї ремонт дороги на вулиці Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) вартістю 18 мільйонів 569 тисяч 752 гривень.

В укладеному договорі зазначено, що підрядник мав виконати усі роботи, про які йдеться у договорі, у зазначений термін, а також власним коштом усувати виявлені недоліки чи дефекти у проведеній роботі.

Однак керівниця підприємства підписала документи про завершення робіт, не перевіривши їхню якість. Зокрема, за результатами будівельно-технічної експертизи, під час виконання ремонтних робіт фактично була використана менша кількість асфальтобетонної суміші, ніж зазначена у документах. Таким чином, переплата при виконанні робіт становила 385 тисяч 636 гривень.

Такі дії підрядниці правоохоронці розцінили як службову недбалість, тобто неналежне виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремої юридичної особи (стаття 367 Кримінального кодексу України). Суд визнав її винною у скоєному та призначив 51 000 гривень штрафу і позбавив права обіймати керівні посади протягом 1 року.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують справу щодо службового підроблення під час ремонту дороги у Піщаному.



