На Полтавщині ліквідували підпільну лабораторію з виробництва психотропів — операція «Рубікон»

У межах масштабної спецоперації правоохоронці знешкодили організоване злочинне угруповання, яке діяло на території Полтавській області та налагодило повний цикл виготовлення й збуту особливо небезпечних психотропів. Операцію провели співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був 36-річний полтавець, який залучив до незаконної діяльності знайомих. Загалом затримали п’ятьох осіб.

Фігуранти створили канал контрабандного постачання іноземних прекурсорів, які маскували серед товарів широкого вжитку. Із цієї «сировини» у спеціально облаштованій лабораторії в орендованому будинку в Полтавському районі виготовляли психотропну речовину α-PVP («солі»).

Готову продукцію розповсюджували по різних регіонах України через розгалужену мережу дилерів — шляхом особистих передач та через систему «закладок». За підрахунками правоохоронців, щомісячний обіг нелегального бізнесу перевищував 70 мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено понад 11 кілограмів готового до збуту α-PVP («солі»), майже 6 тисяч літрів прекурсорів, кокаїн, лабораторне обладнання, транспортні засоби, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки й чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Усім учасникам угруповання повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за контрабанду, незаконне виготовлення та збут психотропів, легалізацію доходів і організацію нарковиробництва. Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

