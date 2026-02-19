ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині ліквідували підпільну лабораторію з виробництва психотропів — операція «Рубікон»

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 179

За підрахунками, щомісячний обіг бізнесу перевищував 70 мільйонів гривень

У межах масштабної спецоперації правоохоронці знешкодили організоване злочинне угруповання, яке діяло на території Полтавській області та налагодило повний цикл виготовлення й збуту особливо небезпечних психотропів. Операцію провели співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був 36-річний полтавець, який залучив до незаконної діяльності знайомих. Загалом затримали п’ятьох осіб.

Фігуранти створили канал контрабандного постачання іноземних прекурсорів, які маскували серед товарів широкого вжитку. Із цієї «сировини» у спеціально облаштованій лабораторії в орендованому будинку в Полтавському районі виготовляли психотропну речовину α-PVP («солі»).

Готову продукцію розповсюджували по різних регіонах України через розгалужену мережу дилерів — шляхом особистих передач та через систему «закладок». За підрахунками правоохоронців, щомісячний обіг нелегального бізнесу перевищував 70 мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено понад 11 кілограмів готового до збуту α-PVP («солі»), майже 6 тисяч літрів прекурсорів, кокаїн, лабораторне обладнання, транспортні засоби, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки й чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Усім учасникам угруповання повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за контрабанду, незаконне виготовлення та збут психотропів, легалізацію доходів і організацію нарковиробництва. Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліція ліквідувала масштабну мережу незаконного збуту наркотиків, яка діяла в 11 регіонах України, зокрема й у Полтавській області.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: наркозлочин психотропи СБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх