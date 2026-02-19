На Полтавщині відновили рух на трасі Н-31 після негоди

У Полтавській області скасували тимчасові обмеження для автотранспорту на дорогах державного значення. Зокрема, знову відкрили проїзд на трасі Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка км 130+438 — км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ — Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава — Олександрія), яку раніше перекривали через підтоплення. Про це повідомили в Державному агенстві відновлення та розвитку інфраструктури.
Раніше у Службі відновлення повідомляли, що на дорозі виконувались роботи із будівництва тимчасового зʼїзду для забезпечення проїзду.
Нагадаємо, що 18 лютого з 8.00 до 18.00 через сильні опади та підняття паводкових вод обмежили рух транспорту на цій ділянці.
