На Полтавщині відновили рух на трасі Н-31 після негоди

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 254

У Полтавській області скасували тимчасові обмеження для автотранспорту на дорогах державного значення. Зокрема, знову відкрили проїзд на трасі Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка км 130+438 — км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ — Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава — Олександрія), яку раніше перекривали через підтоплення. Про це повідомили в Державному агенстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Раніше у Службі відновлення повідомляли, що на дорозі виконувались роботи із будівництва тимчасового зʼїзду для забезпечення проїзду.

Нагадаємо, що 18 лютого з 8.00 до 18.00 через сильні опади та підняття паводкових вод обмежили рух транспорту на цій ділянці.