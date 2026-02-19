ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Війна

На будівництво ветеранського прстору у Кременчуці із бюджету міста виділяють понад 10,5 млн грн

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 157

 

Торік кошти на будівництво виділяли із державного бюджету, проте частину грошей довелося повернути

У Кременчуці планують спрямувати понад 10,5 мільйонів гривень на будівництво нового ветеранського простору. Відповідне рішення розглянули учора, 18 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

Відомо, що кошти спрямують як на будівельні роботи, так і на підключення до електромереж.

Загальна сума фінансування — 10 млн 622 тис. грн. Із них:

  • 2 млн 456 тис. грн — на оплату послуг нестандартного приєднання до електричних мереж «під ключ»;

  • понад 8,1 млн грн — безпосередньо на виконання будівельних робіт.

Торік у міськраді зазначали, що близько 62 мільйонів гривень на будівництво мала скласти субвенція із держбюджету. Місто ці кошти у минулому році отримало, проте учора стало відомо, що частину з них — ті, які не встигли використати до кінця року — довелося повернути. Цьогоріч стало відомо, що повернуту різницю назад місту не перерахують, тому виникла потреба дофінансувати будівництво з місцевого бюджету.

Водночас у міськраді зазначили, що Полтавська обласна військова адміністрація пообіцяла компенсувати близько 8 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, у січні міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначав, що ветеранський простір планують побудувати до квітня.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ветеранський простір гроші будівництво
