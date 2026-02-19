У перинатальному центрі Кременчука докуповують ендоскопічне обладнання: це дасть змогу робити складні операції

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 132

У Кременчуцькому перинатальному центрі продовжують доукомплектовувати ендоскопічну установку — на нове обладнання із стабілізаційного фонду міста виділяють 4 мільйони 280 тисяч гривень. Про це стало відомо учора, 18 лютого, на засіданні постійної депутатської коміcії з питань фінансів та бюджету.

Як пояснив очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа, нині фахівці уже проводять операційні втручання на цьому обладнанні. Так упродовж минулого року пуло прооперовано близько 200 пацієнток. Проте придбання додаткових комплектуючих дозволить робити більш складні операції.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року місто виділяло 2 мільйони гривень на придбання ендоскопічного обладнання.