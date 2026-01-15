У Кременчуці мерія вкотре замовляє ремонт службового автопарку

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє поточний ремонт і технічне обслуговування 25 службових машин. Оголошена вартість — 450 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Які авто ремонтуватимуть:

Volkswagen 2006 Transporter

Toyota 2006 Camry

Skoda 2012 Super B

Ford 2007 Fusion

Skoda 2008 Octavia Tour

Ford 2016 Fusion

Infiniti 2014 QX60

Ford 2016 Explorer

Subaru 2014 Outback

Nissan 2013 X –TRAIL

Toyota 2015 RAV-4

Dodje 2013 Grant CARAVAN SE

Volkswagen 2016 Transporter

Volkswagen 2019 CARAVELLE

Toyota 2016 Corolla

Toyota 2013 Corolla

Mitsubishi 2014 Outlander

Dodge 2018 Journey

Volkswagen 2002 MULTIVAN

Citroen 2023 Space Tourer

Також у переліку є три Suzuki S- Cross та дві Toyota RAV-4 2025 року випуску. Зазначимо, що торік навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину.

27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». Втім ці машини передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

У тому ж 2025 році у Кременчуці також придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них вже перебувають на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

Машини мають ремонтувати протягом року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо.

Міський голова Віталій Малецький розповів, що машинами користуються не лише чиновники, а й військові Збройних сил.

— Може якісь автівки і використовуються для особистих потреб посадовців. Деякі машини дуже старі, частина з цих машин використовується силами оборони. На них їздять не лише мобільно-вогневі групи на виїзди, а й інколи ці машини можуть засвітитись в інших історіях, — сказав Малецький.

Додамо, що протягом року виконком замовляв відповідні послуги на понад 1,5 млн гривень.

