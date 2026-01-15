У Кременчуці мерія вкотре замовляє ремонт службового автопарку

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє поточний ремонт і технічне обслуговування 25 службових машин. Оголошена вартість — 450 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Також у переліку є три Suzuki S- Cross та дві Toyota RAV-4 2025 року випуску. Зазначимо, що торік навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину.
27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». Втім ці машини передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
У тому ж 2025 році у Кременчуці також придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них вже перебувають на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.
Машини мають ремонтувати протягом року. Нині триває подача тендерних пропозицій.
Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо.
Міський голова Віталій Малецький розповів, що машинами користуються не лише чиновники, а й військові Збройних сил.
Додамо, що протягом року виконком замовляв відповідні послуги на понад 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, нещодавно мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень.
