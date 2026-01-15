ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

У Кременчуці мерія вкотре замовляє ремонт службового автопарку

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 56

Машини мають ремонтувати протягом року

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє поточний ремонт і технічне обслуговування 25 службових машин. Оголошена вартість — 450 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Які авто ремонтуватимуть:

  • Volkswagen 2006 Transporter
  • Toyota 2006 Camry
  • Skoda 2012 Super B
  • Ford 2007 Fusion
  • Skoda 2008 Octavia Tour
  • Ford 2016 Fusion
  • Infiniti 2014 QX60
  • Ford 2016 Explorer
  • Subaru 2014 Outback
  • Nissan 2013 X –TRAIL
  • Toyota 2015 RAV-4
  • Dodje 2013 Grant CARAVAN SE
  • Volkswagen 2016 Transporter
  • Volkswagen 2019 CARAVELLE
  • Toyota 2016 Corolla
  • Toyota 2013 Corolla
  • Mitsubishi 2014 Outlander
  • Dodge 2018 Journey
  • Volkswagen 2002 MULTIVAN
  • Citroen 2023 Space Tourer

Також у переліку є три Suzuki S- Cross та дві Toyota RAV-4 2025 року випуску. Зазначимо, що торік навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. 

27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». Втім ці машини передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 

У тому ж 2025 році у Кременчуці також придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них вже перебувають на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

Машини мають ремонтувати протягом року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо.

Міський голова Віталій Малецький розповів, що машинами користуються не лише чиновники, а й військові Збройних сил. 

— Може якісь автівки і використовуються для особистих потреб посадовців. Деякі машини дуже старі, частина з цих машин використовується силами оборони. На них їздять не лише мобільно-вогневі групи на виїзди, а й інколи ці машини можуть засвітитись в інших історіях, — сказав Малецький. 

Додамо, що протягом року виконком замовляв відповідні послуги на понад 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно мерія Кременчука закупила «Боржомі» і «Моршинську» майже на 100 тисяч гривень.

Автор: Вероніка Білодід
Теги: виконком службові автівки мерія тендер
