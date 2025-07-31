Нові Toyota RAV4, які придбали комунальні підприємства Кременчука, передали мерії: що про це відомо

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 378 Коментарів: 2

Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав , що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність»

Навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо під час засідання виконкому 31 липня.

За словами міського голови Віталія Малецького, мерія отримала ці машини, оскільки передала частину своїх Збройним силам, зокрема, підрозділам протиповітряної оборони.

— Зараз ці машини вже довготривалий час виконують завдання за призначенням. То вже давно не машини мера, керуючого справами. А як КТУ і «Міськоформлення» без цих (нових — ред.) автівок — у них є деякі транспортні засоби, але їм треба оновити автопарк у наступному році, — сказав Малецький.

Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».

— КТУ має багато об’єктів на території Кременчука, багато підстанцій тощо. «Міськоформлення» моніторить всі борди, їх встановлення, наповнення, сплату регулярну за користування тимчасовим місцем розміщенням реклами у місцевий бюджет, — сказав Малецький.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

Машини придбали у компанії «Авто Крок» — офіційного дилера SUZUKI в Полтавській області. Авто мають доставити до 15 грудня.