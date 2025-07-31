Народні депутати ухвалили закон про повернення повноважень НАБУ та САП

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 92 Коментарів: 1

Народні депутати підтримали законопроєкт 13533 про повернення повноважень антикорупційним органам НАБУ та САП. Про це стало відомо із прямої трансляції засідання.

Відомо, що «за» проголосував 331 народний обранець. Тих, хто був проти або утримався, немає. Не голосували 9 присутніх.

Нині відомо, скільки представників фракцій підтримали законопроєкт:

«Слуга народу» — 214;

ЄС — 27;

«Голос» — 16;

«Батьківщина» — 4;

«Довіра» — 17;

«За майбутнє» — 11;

«Відновлення» — 9;

«Опозиційна платформа — за життя» — 17;

позафракційні — 15.

Основні пункти закону:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється — за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Документ уже також підписав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі його передали на підпис президенту.

Нагадаємо, 22 липня у Верховній Раді 263 депутати підтримали законопроєкт № 12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану, тобто фактично робить антикорупційні органи НАБУ та САП підконтрольними Офісу Генрокурора. Серед голосуючих «за» був і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов. Таке рішення викликало обурення серед українців. Зокрема, і в Кременчуці 23 липня жителі зібралися на мирну акцію протесту проти прийнятого закону. Але вже 24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт № 13533. Він має повернути незалежність НАБУ та САП від Генерального прокурора.