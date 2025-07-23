У Кременчуці протестують проти закону, що підпорядковує НАБУ і САП Офісу Генпрокурора

23 липня у центрі Кременчука проходить акція протесту проти ухваленого Верховною Радою закону №12414, який фактично підпорядковує НАБУ та САП Офісу Генерального прокурора. Учасники вийшли з плакатами, на яких засуджували узурпацію влади, згортання антикорупційної реформи та вимагали ветувати закон.
Протест проходить у сквері імені Олега Бабаєва. Учасники тримають плакати з написами «Незалежність НАБУ і САП», «12414 — не мій вибір», «Знищуйте русню, а не демократію», «Джерело влади в Україні — народ» та інші.
Приводом до акції стало голосування 22 липня у Верховній Раді: 263 депутати підтримали законопроєкт №12414, який змінює процедуру досудового розслідування кримінальних проваджень у період воєнного стану. Серед голосуючих «за» був і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов.
З критикою рішення виступив і депутат Кременчуцької міськради Денис Терещенко. Він заявив про вихід з фракції «Батьківщина», обґрунтувавши це тим, що не хоче бути поруч із тими, хто голосує «як зручно Банковій».
Представники антикорупційного сектору вже звернулися до президента із закликом ветувати закон.
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