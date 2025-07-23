У Кременчуці протестують проти закону, що підпорядковує НАБУ і САП Офісу Генпрокурора

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23 липня у центрі Кременчука проходить акція протесту проти ухваленого Верховною Радою закону №12414, який фактично підпорядковує НАБУ та САП Офісу Генерального прокурора. Учасники вийшли з плакатами, на яких засуджували узурпацію влади, згортання антикорупційної реформи та вимагали ветувати закон.

Протест проходить у сквері імені Олега Бабаєва. Учасники тримають плакати з написами «Незалежність НАБУ і САП», «12414 — не мій вибір», «Знищуйте русню, а не демократію», «Джерело влади в Україні — народ» та інші.



















Фото: Вероніка Білодід