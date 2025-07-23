У Кременчуці мітинг проти згортання антикорупційної реформи: серед учасників — невістка нардепа Шаповалова

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Альона Швець закликала приєднатися до акції в сквері Бабаєва. Її свекор — нардеп Юрій Шаповалов — підтримав закон, який викликав критику

23 липня у Кременчуці о 17.30 у сквері імені Олега Бабаєва планується акція проти ухвалення закону, який, за словами організаторів, «знищує незалежність антикорупційних органів». Заклик долучитися до мітингу опублікувала в Instagram Альона Швець — невістка народного депутата Юрія Шаповалова (дружина його сина Назара).

Йдеться про законопроєкт №12414, який Верховна Рада ухвалила 22 липня. За документ проголосували 263 депутати. Закон змінює процедуру досудового розслідування злочинів під час воєнного стану й передбачає фактичне підпорядкування НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора, що викликало обурення серед громадських організацій та представників антикорупційного сектору.

Юрій Шаповалов, депутат від Кременчука, підтримав документ під час голосування. Водночас тепер його родичка публічно виступає проти цього рішення.

Альона Швець, за інформацією «Телеграфа», у квітні стала мамою. У соцмережах вона закликає «знищувати русню, а не демократію» та підтримує протестний рух у місті.

Нагадаємо, що Юрій Шаповалов придбав партію для місцевих виборів та шукає місце у новій політсилі для роботи в парламенті — «ПолітБавовна».