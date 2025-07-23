Денис Терещенко вийшов з фракції «Батьківщина» у міськраді Кременчука

Депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко оголосив про вихід із фракції «Батьківщина». Про це він повідомив 23 липня на своїй сторінці у Facebook.
За словами Терещенка, причиною такого рішення стало голосування Верховної Ради 22 липня за законопроєкт, який «ліквідує незалежність НАБУ і САП». Закон підтримали 263 депутати, серед них — 15 представників «Батьківщини».
Також депутат розкритикував фракцію Юлії Тимошенко за підтримку курсу партії влади — «Слуги народу» — щодо згортання антикорупційних реформ.
Нагадаємо, що торік жителі мікрорайону Ревівка у Кременчуці ініціювали звернення до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та до керівника обласного осередку партії Сергія Бєлашова з проханням відкликати із членів партії депутата Кременчуцької міськради від територіального виборчого округу № 1 Дениса Терещенка. Громадяни були переконані, що Денис Терещенко здійснює протиправну і незаконну діяльність в умовах воєнного стану, яка може підривати обороноздатність держави.
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