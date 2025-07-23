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Денис Терещенко вийшов з фракції «Батьківщина» у міськраді Кременчука

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 517

 Депутат заявив, що не поділяє позицію фракції після голосування у Верховній Раді

Депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко оголосив про вихід із фракції «Батьківщина». Про це він повідомив 23 липня на своїй сторінці у Facebook.

За словами Терещенка, причиною такого рішення стало голосування Верховної Ради 22 липня за законопроєкт, який «ліквідує незалежність НАБУ і САП». Закон підтримали 263 депутати, серед них — 15 представників «Батьківщини».

— Жодного «проти». Жодного голосу совісті! — написав Терещенко. Він зазначив, що не бажає бути поруч із тими, хто підтримує, на його думку, авторитарні ініціативи.

Також депутат розкритикував фракцію Юлії Тимошенко за підтримку курсу партії влади — «Слуги народу» — щодо згортання антикорупційних реформ.

— Я залишаюся депутатом міської ради — незалежним. І залишаюся з людьми, а не з політичними угодами, — наголосив Терещенко.

 

Нагадаємо, що торік жителі мікрорайону Ревівка у Кременчуці ініціювали звернення до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та до керівника обласного осередку партії Сергія Бєлашова з проханням відкликати із членів партії депутата Кременчуцької міськради від територіального виборчого округу № 1 Дениса Терещенка. Громадяни були переконані, що Денис Терещенко здійснює протиправну і незаконну діяльність в умовах воєнного стану, яка може підривати обороноздатність держави.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Денис Терещенко Батьківщина
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