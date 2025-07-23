Росія атакувала енергоінфраструктуру Укрзалізниці на Полтавщині та Сумщині

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Рух поїздів не зупинявся, енергопостачання на більшості ділянок уже відновили

У ніч на 23 липня енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала атаки російських ударних дронів. Пошкоджені об’єкти в Сумській та Полтавській областях. Про це повідомила пресслужба компанії.

Попри обстріли, жертв і постраждалих немає. Рух поїздів здійснюється за графіком.

Енергопостачання вже відновлено на більшості напрямків, на окремих дільницях ще тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, що підрозділ НГУ, що діє у Кременчуцькому районі, за останні три місяці збив 13 повітряних цілей — дронів і ракет. Це найвищий показник у Полтавській області.