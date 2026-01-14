Юлії Тимошенко повідомили про підозру (доповнено)

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 449 Коментарів: 2

Антикорупційні органи повідомили лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко про підозру. За даними джерел, справу кваліфікують за статтею про пропозицію неправомірної вигоди

Антикорупційні органи повідомили главі фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко про підозру. Про це з посиланням на співрозмовників у політичних колах повідомляє «Українська правда».

Офіційних деталей справи наразі не розголошують. Журналісти УП намагалися отримати коментарі у прессекретарки Юлії Тимошенко Марини Сороки та народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, однак відповіді не отримали. У Національному антикорупційному бюро України також відмовилися від коментарів.

Водночас у вівторок увечері НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції.