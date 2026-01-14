Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
«Переселенцям в'їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Юлії Тимошенко повідомили про підозру (доповнено)

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 449 Коментарів: 2

Антикорупційні органи повідомили лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко про підозру. За даними джерел, справу кваліфікують за статтею про пропозицію неправомірної вигоди

Антикорупційні органи повідомили главі фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко про підозру. Про це з посиланням на співрозмовників у політичних колах повідомляє «Українська правда».

Офіційних деталей справи наразі не розголошують. Журналісти УП намагалися отримати коментарі у прессекретарки Юлії Тимошенко Марини Сороки та народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, однак відповіді не отримали. У Національному антикорупційному бюро України також відмовилися від коментарів.

Водночас у вівторок увечері НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції.

За даними джерел «Української правди», йдеться саме про Юлію Тимошенко.


За інформацією антикорупційних органів, керівника фракції підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій за голосування «за» або «проти» окремих законопроєктів.


Попередня правова кваліфікація — ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди).


Як відомо в Кременчуці до осередку «Батьківщини» входять: Олександр Яцина, Ольга Шляхова, Світлана Пищита, Олександр Головач. Очолює осередок Яцина. Торік із фракції досить показово вийшов Денис Терещенко. Також серед кременчужан-депутатів Полтавської обласної ради у «Батьківщині» є Микола Корецький і Дмитро Кравченко. 


Доповнено:


У НАБУ підтвердили вручення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.


За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.


Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.


Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.


Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ba.org.ua
Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина підозра НАБУ
Коментарі: 2

1 583
evil:
Сьогодні, 11:03

Так а Шаповалова коли щімітимуть?


1 0
5 485
zzzzzz:
Сьогодні, 12:08

Цитата: evil

Так а Шаповалова коли щімітимуть?

 

Тихійше бо ---

*⚡️До 10 років ув’язнення за погрози депутатам і чиновникам в інтернеті,* — у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт.

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за публічні заклики або підбурювання до насильства щодо державних і громадських діячів.

 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
