Антикорупційні органи повідомили лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко про підозру. За даними джерел, справу кваліфікують за статтею про пропозицію неправомірної вигоди
Антикорупційні органи повідомили главі фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко про підозру. Про це з посиланням на співрозмовників у політичних колах повідомляє «Українська правда».
Офіційних деталей справи наразі не розголошують. Журналісти УП намагалися отримати коментарі у прессекретарки Юлії Тимошенко Марини Сороки та народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, однак відповіді не отримали. У Національному антикорупційному бюро України також відмовилися від коментарів.
Водночас у вівторок увечері НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції.
За даними джерел «Української правди», йдеться саме про Юлію Тимошенко.
За інформацією антикорупційних органів, керівника фракції підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій за голосування «за» або «проти» окремих законопроєктів.
Попередня правова кваліфікація — ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання неправомірної вигоди).
Як відомо в Кременчуці до осередку «Батьківщини» входять: Олександр Яцина, Ольга Шляхова, Світлана Пищита, Олександр Головач. Очолює осередок Яцина. Торік із фракції досить показово вийшов Денис Терещенко. Також серед кременчужан-депутатів Полтавської обласної ради у «Батьківщині» є Микола Корецький і Дмитро Кравченко.
Доповнено:
У НАБУ підтвердили вручення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.
Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.
