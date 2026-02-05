ГО "Захист держави"
Частину викраденого врожаю з держпідприємств зберігали на Полтавщині

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 476

 Народного депутата України підозрюють в організації схеми з привласнення державного врожаю соняшника та кукурудзи майже на 30 мільйонів гривень. Частину незаконно вивезеного зерна, за даними слідства, зберігали на території Полтавської області

НАБУ та САП спільно з СБУ викрили масштабну схему незаконного заволодіння врожаєм соняшника та кукурудзи, що належав державним агропідприємствам у структурі Національної академії аграрних наук України. За даними слідства, державі завдали збитків майже на 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

У межах розслідування встановлено, що частину незаконно зібраного врожаю вивозили та зберігали на приватних зернових складах, зокрема на території Полтавської області. Саме туди, за версією слідства, звозили агропродукцію, яка мала залишатися у державній власності.

У 2021 році учасники схеми організували збір врожаю з одного з дослідних господарств НААН та його подальше відвантаження на підконтрольні склади в різних регіонах, зокрема у Полтавській та Чернігівській областях. Загалом йдеться про понад 990 тонн соняшника та близько 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році аналогічну схему реалізували на базі дослідної станції — цього разу було незаконно відвантажено ще 203 тонни соняшника. Щоб приховати реальні обсяги врожаю, дані про нього не вносили до товаросупровідних документів.

Організаторами схеми слідство вважає народного депутата України та депутата Київської обласної ради. Також про підозру повідомили двом керівникам державних підприємств у системі НААН та пособнику.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Відповідно до Конституції України, всі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в судовому порядку.

Нагадаємо, що Верховний Суд зобов’язав міськраду виплатити Кременчуцькій ТЕЦ майже 54 млн грн боргу.

Автор: Катерина Животовська
Теги: НАБУ СБУ сап
Вверх