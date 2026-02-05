Від 165 до 1971 справи на одного суддю: як працювали суди Полтавщини у 2025 році

Один суддя за рік може розглянути 165 справ, а інший — майже 2000. Формально це одна й та сама судова система. Фактично — різні темпи роботи й різні умови здійснення правосуддя. Щоб показати цю картину детальніше, ми проаналізували дані Єдиного державного реєстру судових рішень і судової звітності судів Полтавщини за 2025 рік

354 тисячі рішень за рік

Станом на 21 січня 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано 354 013 рішень, ухвалених судами Полтавської області у 2025 році.

Частину цього масиву формують спеціалізовані суди. Зокрема, Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив 52 575 рішень, ще 14 128 — Господарський суд Полтавської області. Вони розглядають окремі категорії адміністративних і господарських спорів, які не належать до юрисдикції загальних судів.

Якщо винести ці суди за дужки, основний масив рішень припадає на суди першої інстанції. Саме вони забезпечують щоденну роботу судової системи та визначають, як правосуддя функціонує для більшості мешканців області.

Міста — в авангарді, райони — в тіні

Розподіл судових рішень між судами першої інстанції Полтавської області у 2025 році є суттєво нерівномірним. Найбільший масив рішень зосереджений у судах обласного центру й великих міст.

Так, Шевченківський районний суд Полтави за рік ухвалив понад 47 тисяч рішень, Автозаводський районний суд Кременчука — майже 34 тисячі, Київський районний суд Полтави — понад 23 тисячі. Для порівняння, більшість районних судів області ухвалили від двох до семи тисяч рішень за рік.

Таким чином, суди першої інстанції працюють із принципово різними обсягами справ залежно від території, яку вони обслуговують.

Із чим ідуть до суду

У 2025 році найбільшу частку судових рішень у судах Полтавської області становили цивільні справи — понад половину від загального масиву. На другому місці — кримінальні провадження. Адміністративні справи та провадження щодо адміністративних правопорушень формують меншу, але стабільну частку судового навантаження.

Водночас у цьому розподілі не враховані рішення Господарського суду Полтавської області й Полтавського окружного адміністративного суду, які належать до спеціалізованої юрисдикції. Тому наведені пропорції відображають структуру справ саме в судах загальної юрисдикції першої інстанції.

Така структура справ показує, із чим найчастіше звертаються до судів. Але вона не відповідає на головне питання — яким є реальне навантаження на суддів у кожному конкретному суді.

Не лише рішення: з яким навантаженням працюють суди

Кількість ухвалених судових рішень показує, з яким обсягом роботи суди впоралися протягом року. Втім, вона не дає повної відповіді на питання, з яким навантаженням судова система працює щодня. Для цього важливо подивитися на інший показник — скільки справ фактично надходить до судів.

За дев’ять місяців 2025 року до загальних місцевих судів Полтавської області надійшло 116 136 справ і матеріалів. У цей період правосуддя здійснювали 142 судді з повноваженнями, тож у середньому на одного суддю припадало близько 818 справ.

Та цей середній показник приховує суттєві відмінності між судами: в одних навантаження на суддів у рази перевищує середньообласний рівень, тоді як в інших залишається значно нижчим.

Контраст навантаження: від максимуму до мінімуму

Найбільше навантаження серед загальних місцевих судів Полтавської області за дев’ять місяців 2025 року зафіксоване в Зіньківському районному суді. За цей період до суду надійшла 1 971 справа і матеріал, які фактично розглядав один суддя з повноваженнями. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник по області — 818 справ на одного суддю.

Для порівняння, у Чорнухинському районному суді за той самий період на одного суддю припадало 165 справ — у понад десять разів менше, ніж у Зіньківському.

Дефіцит кадрів у цифрах

У більшості загальних місцевих судів Полтавської області фактична чисельність суддів із повноваженнями є меншою за орієнтовну нормативну потребу.

Найбільший розрив між фактичною та розрахунковою чисельністю зафіксовано у великих міських судах. Так, у Шевченківському районному суді Полтави у 2025 році правосуддя здійснювали 16 суддів, тоді як за нормативами потрібно 50. В Автозаводському районному суді Кременчука працювали 13 суддів за нормативної потреби в 45, а в Київському районному суді Полтави — 9 суддів замість необхідних 28.

Така ситуація характерна і для судів середніх та малих громад. Наприклад, у Гадяцькому районному суді фактично працювали 3 судді за нормативної потреби в 9, у Полтавському районному суді — 5 суддів замість 13. У відносно невеликому Зіньківському районному суді, який очолив рейтинг за навантаженням, один суддя виконував обсяг роботи, розрахований на п’ятьох.

Дві сторони однієї статистики

Інфографіка з навантаженням показує, як різниться кількість справ на одного суддю в різних судах Полтавської області. Дані про нормативну чисельність суддів додають ще один вимір: у більшості випадків ці суди працюють в умовах істотного кадрового дефіциту.

У підсумку статистика 2025 року показує не лише те, скільки справ надійшло до судів, а й у яких умовах відбувався їхній розгляд. За сухими цифрами — понад сто тисяч нових справ, різне навантаження на одного суддю та значний розрив між фактичною і нормативною чисельністю суддів. Такою була повсякденна арифметика правосуддя в Полтавській області.

Аналіз ґрунтується на даних Єдиного державного реєстру судових рішень станом на 21 січня 2026 року. З огляду на те, що рішення в ЄДРСР можуть тимчасово вилучатися або повторно публікуватися відповідно до вимог законодавства, наведені дані відображають ситуацію на момент збору інформації.

Матеріал підготовлено в межах менторської програми «Правосуддя в фокусі медіа», що впроваджується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з Радою суддів України та НСЖУ за підтримки CEELI Institute (Прага). Зміст матеріалу є відповідальністю автора і не обов'язково відображає погляди організаторів та донорів проєкту.