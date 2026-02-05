Ще одна аварія у Полтаві на пішохідному переході: цього разу збили жінку

Учора, 4 лютого, близько 09.45 на вулиці Шевченка в Полтаві сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Audi Q5 під керуванням 33-річного водія збив пішохідку, яка переходила доргогу по пішохідному переходу.
Унаслідок аварії 22-річна жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, учора у Полтаві на пішохідному переході так само збили й чоловіка.
