Учора, 4 лютого, близько 07.30 у Полтаві на вулиці Зіньківській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 57-річного водія збив пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу.
Унаслідок аварії 55-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, у Полтаві поліція розшукує очевидців аварії, у якій постраждав пішохід.
