Поліція Полтавщини розшукує Сергія Пастушенка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки

Поліція просить повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцезнаходження Сергія
Відділення поліції № 1 Полтавського райуправління поліції встановлює місцезнаходження 35-річного Сергія Пастушенка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Останнє відоме його місце постійного проживання: м. Судак АРК.
Телефони відділення поліції № 1:
