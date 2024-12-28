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Паралізував навчальний процес гімназії: мешканці Ревівки ініціювали звернення до Юлії Тимошенко про відкликання депутата Терещенка

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 955 Коментарів: 2

 

Громадяни переконані: Денис Терещенко здійснює протиправну і незаконну діяльність в умовах воєнного стану, яка може підривати обороноздатність держави

Жителі мікрорайону Ревівка у Кременчуці ініціювали звернення до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та до керівника обласного осередку партії Сергія Бєлашова з проханням відкликати із членів партії депутата Кременчуцької міськради від територіального виборчого округу № 1 Дениса Терещенка. Відповідне звернення для оприлюднення кременчуківці надали і журналістам «Кременчуцького Телеграфа».

Аргументують своє звернення громадяни протиправними діями депутата, внаслідок яких освітній процес у єдиному закладі загальної середньої освіти — гімназії № 2 — на території мікрорайону зупинений в режимі реального часу та не проводиться у стінах школи.

Чому ремонт в укритті Кременчуцької гімназії № 2 досі не завершений, та до чого тут депутат Терещенко

Влітку 2023 року гімназія уклала договір із фірмою «Естеттехнолог», одноосібним керівником та єдиним працівником якої є сам Терещенко, на облаштування укриття у закладі освіти. Сума договору на той час становила 1 млн 218 тис. грн. Облаштування укриття мали завершити до кінця 2023 року.

Проте і до сьогодні ремонт досі не завершений, учні гімназії від початку повномасштабного вторгнення жодного дня не навчалися у стінах школи, а загальна сума укладених договорів на облаштування укриття сягнула 3,7 млн грн.

Такі дії жителі Ревівки називають «безвідповідальним підходом депутата не лише до виконання своїх обов’язків, а й фактичним зловживанням посадою з метою отримання фінансової вигоди».

У своєму зверненні кременчуківці посилаються і на матеріали досудових розслідувань, зокрема щодо заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції укриття, встановлення сонячної електростанції на території гімназії № 2. Також пан Терещенко є очільником громадського формування «Соколи Полтавщини» та фігурантом іще одного кримінального провадження щодо привласнення державного майна.

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На думку містян, така репутація Терещенка може кинути тінь і на саму партію, членом якої він є, а також перешкоджає політичній силі вибудувати плідну комунікацію з виборцями в регіоні. Крім того, на останніх місцевих виборах «Батьківщина» набрала у Кременчуці найменшу кількість голосів, тому можна поставити під сумнів і результат виборів, які будуть після перемоги.

Тож на основі вищезазначеного мешканці Ревівки, зокрема й батьки учнів Кременчуцької гімназії № 2 просять розглянути їхнє звернення та посприяти виключенню Дениса Терещенка зі складу партії «Батьківщина».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія № 2 Денис Терещенко Ревівка звернення відкликання Батьківщина Юлія Тимошенко
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Коментарі: 2

1 098
Angel737:
Сьогодні, 09:45

Главный Барин Кременчуга!


5 0
1 232
Andron777:
Сьогодні, 10:00

Знайшли до кого звертатись... smirk


4 0

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