Учора на Полтавщині знайшли вибухонебезпечні предмети часів минулих війн

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Учора, 27 грудня, близько 08.20 у селищі Нові Санжари на Полтавщині знайшли вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Про це повідомляє у добовому зведенні пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Того ж дня, близько 12.00, спеціалісти аварійно-рятувального загону спеціального призначення вибухівку знешкодили.

Нагадаємо, цього місяця у Кременчуці вибухотехніки знешкодили підозрілий чорний ящик та корпус від гранати.