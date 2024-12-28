Майже 35 млн грн за алкоголь та цигарки: податки підприємців області за ліцензії на продаж акцизних товарів

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 140

Із січня до листопада на Полтавщині підприємці сплатили 34,7 мільйона гривень податків за ліцензії на продаж підакцизних товарів, зокрема алкоголю та тютюну. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

Як зазначила очільниця податкової на Полтавщині Алла Рябкова, ця сума у порівнянні з минулим роком зросла на 2,3 мільйона гривень.

Ще на 4,5 мільйона гривень місцеві бюджети поповнилися за отримання ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі пальним та його зберігання.

Усього за 11 місяців цього року підприємці придбали 6848 ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами: 4223 ліцензії на алкоголь та 2625 ліцензій на тютюн.

Нагадаємо, нещодавно полтавські правоохоронці викрили підприємця, який понад півтора року не платив податки за продаж алкоголю.