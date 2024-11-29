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Як знайти Пункти незламності в «Дії»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 140

Дізнайтеся, як знайти пункт через застосунок Дія, використовувати офлайн-карти та застосовувати фільтри для зручності

У разі екстрених відключень електроенергії через російські обстріли, українці можуть скористатися Пунктами незламності, щоб залишатися на зв’язку, зарядити пристрої або зігрітися. Знайти найближчий пункт можна за допомогою застосунку Дія.

Як знайти Пункт незламності через Дію

  1. Авторизуйтеся в застосунку.
  2. Перейдіть до розділу Сервіси → Пункти незламності.
  3. Прочитайте інструкції (онборд) та натисніть Далі.
  4. Перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації.
    • Знаходьте пункти в радіусі 1,5 км.
    • Якщо не бажаєте ділитися геолокацією, використовуйте функцію масштабування карти.
  5. Натисніть Прокласти маршрут, щоб побудувати шлях до обраного пункту.

Користування мапою офлайн

Для доступу до мапи без інтернету завантажте її заздалегідь:

  1. Авторизуйтеся в застосунку.
  2. Перейдіть до Сервіси → Незламність.
  3. Натисніть Далі на екрані привітання.
  4. Надайте доступ до геолокації для визначення вашого регіону.
  5. Натисніть на жовтий рухомий рядок угорі екрана.
  6. Завантажте мапу регіону — після завантаження відобразиться напис про доступність карти офлайн.

Фільтри для пошуку

У застосунку можна застосовувати фільтри, щоб знайти пункт із необхідними зручностями:

  • Наявність пандуса.
  • Доступ до інтернету.
  • Мобільний зв’язок.
  • Генератор.

Після застосування фільтрів на карті відображатимуться лише місця, що відповідають обраним критеріям.

Нагадаємо, адреси пунктів є на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.

Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пункти Незламності Дія
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