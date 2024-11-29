Як знайти Пункти незламності в «Дії»

Дізнайтеся, як знайти пункт через застосунок Дія, використовувати офлайн-карти та застосовувати фільтри для зручності
У разі екстрених відключень електроенергії через російські обстріли, українці можуть скористатися Пунктами незламності, щоб залишатися на зв’язку, зарядити пристрої або зігрітися. Знайти найближчий пункт можна за допомогою застосунку Дія.
Для доступу до мапи без інтернету завантажте її заздалегідь:
У застосунку можна застосовувати фільтри, щоб знайти пункт із необхідними зручностями:
Після застосування фільтрів на карті відображатимуться лише місця, що відповідають обраним критеріям.
Нагадаємо, адреси пунктів є на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.
Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.
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