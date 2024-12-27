У суботу у Кременчуці та на Полтавщині діятиме графік погодинних знеструмлень

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 284

Поки відключати планують лише 1 підчергу 5 черги

У суботу, 28 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині діятиме графік погодинних знеструмлень, повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Відключення електроенергії відбуватиметься з 15.00 до 17.00 в обсязі 0,5 черги.

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.