У суботу у Кременчуці та на Полтавщині діятиме графік погодинних знеструмлень

У суботу, 28 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині діятиме графік погодинних знеструмлень, повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Відключення електроенергії відбуватиметься з 15.00 до 17.00 в обсязі 0,5 черги.
Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці учора, 25 грудня.
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