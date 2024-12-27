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Мала кількість двірників та скарга на їх роботу. У Кременчуці влада обговорила роботу керуючих компаній

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 121

Водночас Віталій Малецький заявив, що керуюча компанія «просідає» приблизно на 20%

Під час сесії міської ради влада обговорила роботу керуючих компаній, що обслуговують будинки міста. Зокрема, депутати і міський голова Віталій Малецький зазначали на недоліки у роботі компаній. Найбільше скарг отримало ТОВ «Житлорембудсервіс». 

Додамо, що під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин 20 грудня стало відомо, що керівників управляючих компаній, що обслуговують місцеві будинки, планують запросити на сесію міської ради та на депутатську комісію. Питання роботи компаній депутати підняли на тлі обговорення проблеми з опалим листям, яке не прибирались з кременчуцьких дворів.

Представник компанії «Житлорембудсервіс» Павло Піскун під час сесії зазначив, що на сьогодні вони мають меншу кількість двірників від тієї, яка їм потрібна — 232 працівники з 250 потрібних і додав, що «на цей час центральна частина міста, на 95% прибрана, на Молодіжному є випадки, що недостатньо прибрано».

Водночас Віталій Малецький заявив, що керуюча компанія «просідає» приблизно на 20% щодо роботи на закріплених за нею територіями. Загалом у влади були питання до менеджменту у «Житлорембудсервіс» (про це вказав депутат Микола Бокован) щодо чистоти дворів, роботи двірників.

— У деяких дворах, спілкуючись з мешканцями, не бачать тижнями, — сказав міський голова.

Депутат Олександр Роженко запропонував збільшити навантаження роботи для двірників і доплачувати за це, щоб компенсувати недостачу кадрів. 

Керівників керуючих компаній — «Житлорембудсервіс» і «Будсервіс» — запросять на депутатську комісію з питань екології, регулювання земельних відносин.

ПО ТЕМІ:

За це ми платимо їм гроші: що мають робити керуючі компанії у будинках кременчужан

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Автор: Телеграф
Теги: Житлорембудсервіс Будсервіс Керуюча компанія
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