Переможці конкурсу «Кращий новорічний рецепт» отримали подарунки

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Редакція газети «Для дому і сім'ї» проводила щорічний конкурс серед читачів на визначення «Кращого новорічного рецепта». В конкурсі взяли участь понад 25 учасників, які надіслали багато різних рецептів

Конкурсне журі обрало переможців. В цьому році ними стали чотири постійних читачі, які сьогодні, 27 грудня, отримали подарунки від нашої редакції й депутата облради Миколи Корецького.

Жанна Хіменко газету «Для дому і сім'ї» читає багато років. Жінка захоплюється приготуванням різних смаколиків, сама вигадує рецепти, готує страви, якими пригощає онука та сусідів.

Жанна Борисівна також пригостила смаколиками, які приготувала своїми руками, творчий колектив редакції «Для дому і сім'ї». Жінка побажала всім читачам газети й колективу видання здоров’я, творчого натхнення й скорішої Перемоги.

Наталія Купрій теж багато років читає газету «Для дому і сім'ї». Неодноразово пробувала готувати рецепти від видання. В цьому році вирішила взяти участь в конкурсі й поділилася рецептом домашньої ковбаси. Вважає, що цей рецепт прикрасить будь-який новорічний стіл.

Пані Наталія дуже зраділа тому, що стала переможницею й подякувала за подарунки й смаколики.