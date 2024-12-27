У Кременчуці померла гінекологиня Ольга Попова

27 грудня у Кременчуці померла лікарка Ольга Попова. Про це у фейсбуці написала її донька, Ольга Комар.
Вона була акушером-гінекологом зі спеціалізацією по патології шийки матки, а також, за словами доньки, мала глибокі знання медичної справи й допомагала лікувати захворювання інших профілів. Працювала в жіночій консультації № 1, у перинатальному центрі та «Європейській медицині».
Прощання відбудеться завтра, 28 грудня, об 11.00 на Свіштовському кладовищі в місті Кременчуці.
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