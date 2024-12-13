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Рецепти від читачів газети «для дому і сім'ї»: «Новий рік під пальмою» від Жанни Хіменко

Вчора, 22:00 Переглядів: 126

В рамках конкурсу «Нам кращий новорічний рецепт»

Складники:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Ананас свіжий — 1 шт.
  • Креветки відварені — 3–4 шт. на порцію
  • Майонез
  • Коньяк

Приготування:

  1. Підготовка ананаса:

    • Відріжте верхівку ананаса — вона слугуватиме «пальмою» для декору.
    • Решту ананаса очистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.

  2. Авокадо:

    • Помийте авокадо, розріжте його вздовж на дві рівні половинки.
    • Видаліть кісточку, серцевину подрібніть.

  3. Салат:

    • Подрібнене авокадо перемішайте з кубиками ананаса.

  4. Наповнення:

    • Наповніть половинки авокадо (човники) сумішшю з ананаса й авокадо.
    • Зверху викладіть варені креветки.

  5. Соус:

    • Змішайте 2 частини майонезу з 1 частиною коньяку до однорідної консистенції.
    • Полийте готову страву соусом.

  6. Подача:

    • Викладіть «човники» на тарілку. Додайте верхівку ананаса як декор, створюючи ефект «пальми».
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Новий рік конкурс рецепти
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