Рецепти від читачів газети «для дому і сім'ї»: «Новий рік під пальмою» від Жанни Хіменко
Вчора, 22:00
Переглядів: 126
Складники:
- Авокадо — 1 шт.
- Ананас свіжий — 1 шт.
- Креветки відварені — 3–4 шт. на порцію
- Майонез
- Коньяк
Приготування:
-
Підготовка ананаса:
- Відріжте верхівку ананаса — вона слугуватиме «пальмою» для декору.
- Решту ананаса очистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
-
Авокадо:
- Помийте авокадо, розріжте його вздовж на дві рівні половинки.
- Видаліть кісточку, серцевину подрібніть.
-
Салат:
- Подрібнене авокадо перемішайте з кубиками ананаса.
-
Наповнення:
- Наповніть половинки авокадо (човники) сумішшю з ананаса й авокадо.
- Зверху викладіть варені креветки.
-
Соус:
- Змішайте 2 частини майонезу з 1 частиною коньяку до однорідної консистенції.
- Полийте готову страву соусом.
-
Подача:
- Викладіть «човники» на тарілку. Додайте верхівку ананаса як декор, створюючи ефект «пальми».
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.