Рецепти від читачів газети «для дому і сім'ї»: «Новий рік під пальмою» від Жанни Хіменко

Вчора, 22:00 Переглядів: 126

Складники: Авокадо — 1 шт.

Ананас свіжий — 1 шт.

Креветки відварені — 3–4 шт. на порцію

Майонез

Коньяк Приготування: Підготовка ананаса: Відріжте верхівку ананаса — вона слугуватиме «пальмою» для декору.

Решту ананаса очистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками. Авокадо: Помийте авокадо, розріжте його вздовж на дві рівні половинки.

Видаліть кісточку, серцевину подрібніть. Салат: Подрібнене авокадо перемішайте з кубиками ананаса. Наповнення: Наповніть половинки авокадо (човники) сумішшю з ананаса й авокадо.

Зверху викладіть варені креветки. Соус: Змішайте 2 частини майонезу з 1 частиною коньяку до однорідної консистенції.

Полийте готову страву соусом. Подача: Викладіть «човники» на тарілку. Додайте верхівку ананаса як декор, створюючи ефект «пальми».

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