Схилившись на коліно, попрощалися з воїном із Кременчука Романом Бережним

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10 грудня у Семенівській громаді попрощалися з військовим з Кременчука Романом Бережним, який загинув на Луганщині.

Житель с. Великі Липняги Роман Борисович Бережний народився 21 вересня 1982 року у Кременчуці. У 1989-1999 роках навчався в одній із міських шкіл. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара на хімічному факультеті. Після закінчення ДНУ займався підприємницькою діяльністю у Дніпрі.

Брав активну участь у громадсько-політичному житті Революції Гідності у Кременчуці.

Друзі та знайомі відзначають доброзичливий, врівноважений характер Романа Борисовича. Чоловік був вихований у дусі поваги до старшого покоління, жінок, друзів. Він також полюбляв займатися садівництвом, а після смерті батька продовжив опікуватися його пасікою. Постійно передавав на фронт через волонтерів та знайомих продукти бджолярства.

Роман Бережний мав велике бажання з перших днів «великої війни» долучитися до захисту Батьківщини, але за станом здоров’я не міг, адже мав низький зір та травми обох колін. Лише у липні 2024 року через Дніпровський рекрутинговий центр підписав контракт з 3-ю штурмовою.

Мав позивний «Сич». Службу проходив на посаді стрільця-санітара.

4 грудня 2024 року під час бойового завдання у Луганській області він загинув у віці 42 років.





Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині, рідним та близьким загиблого.