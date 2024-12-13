Завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло на понад 70 вулицях

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 306

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 14 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 14.00

  • вул. Героїв Маріуполя, 101.

З 8.00 до 16.00

  • вул. Богуна, 2А-12/1
  • вул. Господарська, 1-38
  • вул. Д. Кострова, 2/37
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. І. Багряного, 1/39-21
  • вул. І. Дзюби, 3-36
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8
  • вул. М. Кривоноса, 1А-92
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. П. Скоропадського, 2-26
  • вул. П. Мирного, 3
  • вул. Паризька, 2/32-14/35
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26
  • вул. Щаслива, 2-40
  • пров. 1-й Деповський, 3-21
  • пров. Вагонний, 3-16
  • вул. Динамівський, 2-13
  • вул. Князя Аскольда, 1А-19А
  • вул. Малокохнівський, 1-23/3
  • вул. М. Примаченко, 2-25
  • вул. Новогеоргіївський, 10А
  • вул. П. Мирного, 3
  • вул. Парковий, ?-27
  • вул. Південний, 1/29-26
  • вул. Ударний, 1-16
  • вул. Фізкультурний, 1А-22
  • вул. Фруктовий, 18
  • вул. Шосейний, 8,10
  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-58
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупікова, 3-10
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка.

З 8.30 до 14.30

  • вул. Енергетиків, 2А-75
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 147
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,127,129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пр. Ополченський, 6-14.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30,31.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії графік відключень планові відключення
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