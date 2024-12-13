Завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло на понад 70 вулицях
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 14 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 14.00
- вул. Героїв Маріуполя, 101.
З 8.00 до 16.00
- вул. Богуна, 2А-12/1
- вул. Господарська, 1-38
- вул. Д. Кострова, 2/37
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. І. Багряного, 1/39-21
- вул. І. Дзюби, 3-36
- вул. Капітана Мовчана, 1-26
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8
- вул. М. Кривоноса, 1А-92
- вул. Нижня, 1-28
- вул. П. Скоропадського, 2-26
- вул. П. Мирного, 3
- вул. Паризька, 2/32-14/35
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26
- вул. Щаслива, 2-40
- пров. 1-й Деповський, 3-21
- пров. Вагонний, 3-16
- вул. Динамівський, 2-13
- вул. Князя Аскольда, 1А-19А
- вул. Малокохнівський, 1-23/3
- вул. М. Примаченко, 2-25
- вул. Новогеоргіївський, 10А
- вул. П. Мирного, 3
- вул. Парковий, ?-27
- вул. Південний, 1/29-26
- вул. Ударний, 1-16
- вул. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Фруктовий, 18
- вул. Шосейний, 8,10
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупікова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 19.00
З 8.30 до 14.30
- вул. Енергетиків, 2А-75
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 147
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,127,129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14.
З 9.00 до 15.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30,31.
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